Напередодні головного жіночого свята в Україні, варто попередити про квіти, яких не можна дарувати ні за яких обставин

Як повідомляє Politeka, деякі з них можуть навіть накликати біду на одержувача.

Так, червоні гвоздики є першими в списку. Вони асоціюються з пам'ятними датами та пам'ятниками. А її пелюстки вважаються ознаками агресії. Згідно повір'я, вони приносять нещастя, оскільки асоціюються з кров'ю.

В'янучий або «втомлений» букет також не рекомендується дарувати. Особливо їх не рекомендується дарувати жінкам у віці – це можна неправильно витлумачити.

Потрапили в список і штучні квіти, які здебільшого асоціюються лише з одним – похоронами.

Кактуси також не рекомендується використовувати в якості презенту. Ознака агресії, це може зіпсувати стосунки з дівчиною.

І класика – жовті квіти, які символізують розлуку. Вважається, що таким чином ви повідомляєте своїй половинці, що змінили їй, або хочете порвати стосунки.

Раніше ми писали, що в ситуації, небезпечній для здоров'я і життя українців, важливо постаратися уберегтися від контакту з потенційними розповсюджувачами інфекцій в період, коли в країні зафіксовані перші випадки з підозрою на зараження коронавірусом.

Саме так аргументують своє рішення влада Новодністровська Чернівецької області щодо скасування масових гулянь до дня 8 березня в місті. Як відомо, раніше саме на Буковині – в самих Чернівцях – кількох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Так у вищезгаданому містечку скасували концерт до Міжнародного жіночого дня та дитячий конкурс краси. А також циркову програму, яка повинна була відбутися в середу, 4 березня.

Нагадаємо, 8 березня 2020: оригінальні подарунки для мами, бабусі, тещі, що не можна дарувати близьким.

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