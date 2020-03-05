Воїн-туркмен Назар Мялікгулиєв служить у лавах Збройних сил України

Як повідомляє Politeka.net, його історію опублікував штаб Операції об'єднаних сил в Facebook.

Чоловік встиг побувати в гарячих точках Донбасу, однак навіть після демобілізації все одно повернувся на службу, тому що не міг знайти собі місця вдома, поки йде війна.

З початку російської агресії в Україні Назар сам пішов у військкомат і потрапив у третю хвилю мобілізації. Його прикріпили стрільцем-зенитчиком ПЗРК "Голка-1" до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У складі цього батальйону в 2014 році він пройшов бої під Кримським, а в 2015-м – в районі Тошковки, Орехово, Новотошківского. Найскладнішим періодом за час служби Мяликгулиев вважає бої біля Кримського.

"У той час були дні, коли російські “Гради” крили нас по 17 разів за добу. І по селу, і по позиціях бригади… тоді, і пізніше полягло чимало побратимів – справжніх чоловіків, друзів, патріотів", – розповів Назар.

Після демобілізації він рік пробув дома, де разом з іншими ветеранами АТО створили громадську організацію "Профспілка ветеранів АТО Теребовлящины".

У грудні 2016 року повернувся на військову службу. Хлопець зізнається, що йому психологічно важко перебувати вдома, коли на Донбасі триває війна. Вступив на контрактну службу в 44-ю окрему артилерійську бригаду у Луганській області. Влітку 2017 року він звільнився, але в 2019 році уклав новий контракт в 54-й окремій механізованій бригаді, в складі якої воював на Луганщині. Дослужився до командира відділення.

Зараз Назар захищає Україну на узбережжі Азовського моря.

Крім того, Назар почав захоплюватися поезією ще в шкільні роки, він писав вірші і збирав гроші на видання збірників. Перший з них вийшов в 2011 році під назвою "Критик". Другий – "До народу" - в 2014 році.

До анексії Росією Криму він написав такі рядки:

Большой политики – я узник,

Зато великого народа – сын.

И двуглавый орел не заставит,

Чтобы на колени я встал перед ним!

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