Погода в Україні у травні 2020 року неприємно здивує українців нової аномалією
Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що після двох місяців відносного тепла в травні відразу почнеться аномальна спека і посуха, передає «Сьогодні».
Згідно з його прогнозом, вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.
"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - заявив синоптик.
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А ось червень в Україні почнеться з сильних дощів, які будуть дуже схожі з тропічними зливами, каже прогноз погоди від Горбаня.
Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститься до -15 градусів.
Однак, на даний момент в це слабо віриться, особливо, коли на вулиці 20 градусів тепла. Втім, в Україні вже бували періоди, коли після нетривалого тепла падав сніг і поверталася негода. Тому, потрібно бути готовими до будь-яких витівок природи.
Нагадаємо, українців попередили про нову небезпеку через аномально теплої погоди.
У природі несподівано рано активізувалися кліщі. Так, київський археолог Лаврентій Тарасевич розповів, що на нього під час прогулянки в лісі "напали" кровососи.
"Аномально тепла зима і осінь, сприяли цьому. Ось вийшов у поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало", – написав Тарасевич.
Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.
Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.
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