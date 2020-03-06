Погода в Україні у травні 2020 року неприємно здивує українців нової аномалією

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що після двох місяців відносного тепла в травні відразу почнеться аномальна спека і посуха, передає «Сьогодні».

Згідно з його прогнозом, вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.

"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - заявив синоптик.

А ось червень в Україні почнеться з сильних дощів, які будуть дуже схожі з тропічними зливами, каже прогноз погоди від Горбаня.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститься до -15 градусів.

Однак, на даний момент в це слабо віриться, особливо, коли на вулиці 20 градусів тепла. Втім, в Україні вже бували періоди, коли після нетривалого тепла падав сніг і поверталася негода. Тому, потрібно бути готовими до будь-яких витівок природи.

Нагадаємо, українців попередили про нову небезпеку через аномально теплої погоди.

У природі несподівано рано активізувалися кліщі. Так, київський археолог Лаврентій Тарасевич розповів, що на нього під час прогулянки в лісі "напали" кровососи.

"Аномально тепла зима і осінь, сприяли цьому. Ось вийшов у поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало", – написав Тарасевич.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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