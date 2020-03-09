Невідкладні заходи повинні бути прийняті вже сьогодні!

У зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19, в Україні чиновників зобов'язали вжити термінові заходи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на рішення українського уряду.

Так, на кордоні прикордонники будуть здійснювати огляд усіх осіб, які прибувають з-за кордону, а також з території анексованого Криму і окупованого Донбасу.

Крім того, до 11 березня чиновники повинні перевірити і визначити обсяг коштів, які необхідні для поповнення державного резерву. При цьому Моз та Мінфін повинні до цього числа пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами Моз виробів медичного призначення.

Уточнимо, що в Україні також створять мережу центрів контролю і профілактики.

До цього ми писали, що нещодавно в Україні зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом.

У двох українських областях оголосили карантин. Між тим, поки влада говорять про те, що активно вживаються заходи по забезпеченню безпеки, один з наших громадян вирішив себе перестрахувати.

Так, на одній з вулиць Харкова сфотографували співробітника однієї і компаній доставки. На юнака були звичайна куртка і джинси з кросівками, але увагу привернув протигаз, який він натягнув на обличчя.

Знімки відразу поширилися по мережі. В одній з груп зробили публікацію з припискою: "Захист від коронавіруса рівня Glovo".

Нагадаємо, тисячі українців опинилися в заручниках в Італії, тривожні дані.

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