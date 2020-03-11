Традиція вітати добровольців 14 березня прижилася в Україні, і в 2020 році зустріне свій четвертий день народження. У День українського добровольця по всій країні влаштовуються концерти, накриваються святкові столи. Всі рідні, близькі і навіть просто знайомі вітають славних воїнів у віршах і прозі.

17 січня 2017 року Верховна Рада України прийняла постанову про заснування свята — Дня українського добровольця. Це свято з'явилось на честь дня (14 березня), коли в 2014 році активісти самооборони Майдану оголосили про початок підготовки до війни за територіальну цілісність України. Це народне віче волонтерів відбулося 14 березня на території полігону в Нових Петрівцях під Києвом.

Саме добровольчі батальйони влітку, навесні 2014 року захистили країну, зірвавши плани агресора по захопленню всіх територій. Завдяки героїзму волонтерів українська армія змогла зібратися з силами і повноцінно виступити на бій з загарбником.

Красиві вітальні вірші з Днем українського добровольця

Привітати бійця-добровольця часом дуже нелегко. Вірш повинен максимально точно передати любов і тепло, що героя цінують і поважають, подвиг не забувають. При цьому, потрібно уникати емоційно важких моментів, втрату друзів на фронті і т.д. Також рекомендовано красивий вірш доповнювати душевною прозою, можливо листівкою або колажем.

Життя добровольця непросте,

Ризикуючи життям, ти йдеш у бій.

Хай навіть бородою шия заросте,

Душа шепоче — "ти ж не стій"!

Герої! Словами вас не описати,

Ніхто із нас в тилу не знає,

Як під снарядами свою весну стрічати!

Аж кров у жилах застигає,

Так хочеться весь час вас обійняти…

Сьогодні свято ваше, ви тримайте,

Наші скромні і теплі слова.

Ви плани ворога і далі підривайте,

Щастя вам, рішучості, добра!

Саме добровольці створили основу для відродження ВСУ. Якщо розкрадена і практично знищена армія України займала останні позиції, то зараз вона одна з найсильніших у світі. По більшій мірі, все це завдяки активній діяльності волонтерських батальйонів.

День українського героя, добровольця-молодця,

Вам хочу побажати вдачі, козацької слави храбреця.

Нехай в це свято легендарне, здоров'ям Бог наділить вас,

Хай янгол білокрилий, захистить в нелегкий час!

Бажаю ясного вам неба, і щоб про забули про війну.

Ви пам'ятайте, ви нам треба, живіть брати, порвіть струну!

Ви діти славної країни, які хистять її одну,

Після «чуми» залишилися б руїни, ми не пробачимо таку війну.

В честь Дня українського добровольця Нацбанком навіть була випущена пам'ятна монета, номіналом 10 гривень. На реверсі намальована рельєфна карта України. Навколо видніється напис: «День українського добровольця». У серці монети написана знаменита фраза: «Хто якщо не ми».

На аверсі монети зображено герб неньки України, вказано рік карбування і велике слово «Україна». По центру зображено Фенікса, як символ відродження. Підкреслюють все це схрещені мечі.

З доброї волі і через муки,

На допомогу і в день, і ніч спішите.

Крізь дні, тижні і роки

Справи благі ви вершите.

Сьогодні свято ваше, радійте,

Прийміть наші привітання.

Хоч трохи з радощів подурійте,

Без сумнівів, турбот, зітхання.

У відповідь на агресію герої Майдану 14 березня 2014 року сформували резервний батальйон Національної гвардії, в який увійшло 570 добровольців Самооборони. Після тритижневої підготовки бійці поїхали на схід України, вести бій з ворогом. Після цього подвигу бійців ставало все більше, народна армія продовжила збільшувати свою міць.

Крім святкових салютів і привітань, 14 березня прийнято покладати квіти до пам'ятників загиблих добровольців, всім тим, хто віддав своє життя за наше з вами мирне небо над головою, хто дав бій окупантові.

Красивий і сильний, герой — наш боєць,

Ти сміливий і розумний — сміливець.

Нехай янгол тебе захистить, стереже,

Хай Господь вам здоровья, життя збереже!

Окупантові не місце на нашій землі,

Як не місце немитій свині на столі.

Переможемо супостата, адже ти є у нас,

А сьогодні гуляти, радіти вже час!

У 2014 році вся міжнародна спільнота була шокована тим, що відбувається, коли держава, яка була одним з гарантів територіальної цілісності України відповідно до Будапештського меморандуму, сама здійснила напад і анексію Криму. І все це після героїчного повалення диктатури одіозного Януковича.

Криза у владі і розвалена армія були не в змозі протистояти агресору. Але в цей момент все вирішили українські добровольці. Завдяки їх діяльності, по всій країні в найкоротші строки відкрилися підготовчі центри і військкомати, в які стояли довгі черги волонтерів з усієї країни. Так, поки влада і ВСУ приходили до тями, саме добровольці взяли грудьми основний удар сепаратистів і російської агресії.

Хто вийшов битися, почувши поклик серця,

Хто за країну своє життя готовий підпалити,

За чиєю спиною весь мир і процвітання,

Хто першим вирішив сусідське зло спинити.

Це все про тебе, спаситель ти наш, воїн!

Нагород усіх державних гідний.

Як прислухаємось, з Дніпра лунає стогін,

То він віща, живий ще ваший рідний.

Не завжди захисники-волонтери суворі й похмурі. Деякі оцінять і жартівливі поздоровлення, які їм піднімуть настрій. Це завжди актуально, адже посмішка здатна на багато дива.

Позитивні вітальні віршики до Дня українського добровольця

До красивого віршику обов'язково потрібно підібрати оригінальну листівку. Можна зробити колаж з фотографій. Не зайвим буде і придбати приємний подарунок добровольцеві.

Весна прийшла, твій час,

Ти наш герой, ти захищаєш нас.

Тобі нехай промінчик сонця світло подарує,

І тіло й душу міцно загартує.

Нехай пташки тобі співають,

І настрій хоча б трохи підіймають.

Скажу я дякую тобі за світ кольоровий ,

Що не бомблять будинок наш чудовий.

І діти щасливо риються в піску,

І бігають, катаються в візку.

Намагайтеся всіляко підтримати добровольців, радувати їх дрібницями. Наприклад, надсилайте свої фото, красиві картинки, вірші. Нехай хоча б таким чином відчувають себе поруч. Далеко не завжди у бійців, які відвойовують землі Донбасу, є можливість перепочити від всього, що відбувається. На свято також можна подарувати добровольцеві пам'ятну монету в 10 грн.

Бути воїном — непосильний труд,

Адже кожен день ти ризикуєш.

Але що поробиш, браття в бій вже звуть,

І ось дивись, уже не панікуєшь.

Історію ви пишете, і це прекрасно друзі,

Не помічаючи, що всіх нас врятували.

Хай вороги в цей час лежать у кукурузі,

А вас же всі насвіті знали.

Посмішки вам ніхто не відміняв,

Тож скористайтеся моментом.

Багато куль ти відстріляв,

Ти кремінь, просто сталь з цементом!

Вітаючи українського добровольця намагайтеся частіше називати його ім'я, використовувати теплі і ласкаві слова. Кожному бійцеві буде вдвічі приємніше, якщо згадати і про його побратимів. Балуйте своїх рідних героїв усілякими смаколиками, спечіть тортик.

Ти наша гордість, хоробра людина,

Тебе я з твоїм святом привітаю.

Хай пасеться десь на чужині скотина,

Тобі я краще гарну пісню заспіваю.

Дуже дякую мій любий за все що ти зробив,

Що заради нас ти бився на війні.

Що через біль і страх снарядами гатив,

І грав для друзів на одній струні!

Надіслати привітання можна і через СМС, але, якщо є можливість скористатися Viber або Telegram варто вибрати їх. Так, з'явиться можливість відправити крім тексту ще і красиві картинки, музику, відео, смайлики і живі GIF зображення.

Нагадаємо, чому 23 лютого в Україні більше не святкують.

Як повідомляла Politeka, День українського добровольця 14 березня: історія і як відзначають свято в Україні.

Також Politeka писала яскраві привітання з Днем добровольця в прозі.