У середу, 11 березня, відбулося засідання Кабміну України

Під час засідання міністри постановили ввести карантин по всій Україні з 12 березня по 3 квітня.

Кабмін ухвалив закрити всі навчальні заклади, заборонити зібрання понад 200 осіб, а також скасувати авіасполучення з деякими країнами. Крім цього, буде закрита чверть КПП на українському кордоні.

Як відомо, в Україні на сьогоднішній день зафіксований лише один підтверджений випадок коронавіруса. Однак ситуація в світі змушує українців бути напоготові. Паніка, яка сколихнула Україну під час евакуації співвітчизників з Китаю, дає зрозуміти, що в разі поширення коронавіруса в Україні владі буде нелегко контролювати ситуацію.

Нагадаємо, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах коронавіруса міжнародною надзвичайною ситуацією. За час поширення вірусу по світу було зафіксовано, щонайменше, 118,7 тисяч випадків зараження. Щодня кількість хворих зростає. Від ускладнень, які викликав вірус, померли тисячі людей. Тільки в Китаї померли більше 3 тисяч осіб.

Слідом за Китаєм почали страждати інші регіони. Вірус дістався до Європи і США. Рекордсменом за зараженням в Європі є Італія. Там зафіксовано понад 10 тисяч хворих. Тільки 10 березня від ускладнень в Італії померло близько 170 людей. Зазначимо, що вірус швидко поширюється. Близько 2 тисяч випадків захворювання зафіксували у Франції, Іспанії та Німеччини. Про перший випадок коронавіруса оголосили в Туреччині.

Раніше ми писали, що коронавірус вперше зафіксували в грудні 2019 року. Він пішов з Уханя, а через два місяці став стрімко поширюватися по світу. В Україні перший випадок був зафіксований 3 березня. Хворий чоловік привіз інфекцію з Італії, охопленої вірусом.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

А ще Politeka повідомляла, що ситуація на кордоні України загострюється, заробітчани поставили всіх під удар.