Відеозвернення мера Києва Віталія Кличка про карантин через коронавірус, який вводиться в столиці з 12 березня, справило ефект вибуху бомби

Аналітики, експерти та інші тут же взялися гадати про доцільність такого рішення, а також припускати, чим воно обернеться, передає Politeka.

Так, відомий український блогер Мирослав Олешко попереджає, що криза, яка матиме місце в результаті карантину, угробить місто, адже у Києва немає такого запасу міцності.

«Ми не Італія, ми не Рим, ми не Париж. Ми не можемо собі дозволити економічну кризу. Ми його не витримаємо. У нас громадяни на соцдопомозі не сидять. Кличко по-тупому нагнітає паніку, коли цього ще можна не робити...», – пише він на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами автора, ніхто не подумав про те, що якщо закриються ТРЦ і кінотеатри, люди залишаться без зарплат.

«А податки платити і за оренду, збитки він буде відшкодовувати?», - цікавиться автор.

Правда, уточнює блогер, вже через 20 секунд градоначальник виправдався, що в місцях масового скупчення людей просто будуть проводити дезінфекцію.

«Так закриватимуть чи ні? В одному відео дві абсолютно різні інформації. Це Кличко, нема чому дивуватися. Але коли ти говориш «закрити ТРЦ» - ти створюєш паніку, підвищення цін», – підкреслив Олешко.

І тут же навів у приклад Таїланд, де проводилася дезінфекція ще давним давно без усіляких оголошень меіра. В Києві теж ніхто не заважав це робити набагато раніше. А не тепер, коли охоплена панікою чимала частина населення.

Пізніше Мирослав опублікував кілька фото, на яких показав, як українці активно закуповуються продуктами в супермаркетах після слів Кличка.

Раніше ми писали, що в Києві через пов'язані з коронавірусом обмеження перенесли пробне тестування Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Воно може відбутися в квітні.

«Ми домовилися з регіональним центром ЗНО про те, що пробні тести, які повинні були пройти в кінці березня, ми проведемо після того, як ситуація стабілізується. Це може бути у квітні. Навчання в школах до кінця березня буде проводитися дистанційно», – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, що коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка: "Закривай кордон!".

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