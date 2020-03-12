Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) прогнозує, що найближчі місяці будуть аномально теплими в північній півкулі

При цьому, не обійдуть ці зміни клімату і Україну, стверджує географ-метеоролог Віра Балабух, передає УНІАН.

Як зазначила експерт, існує велика ймовірність того, що характерні для 2019 року процеси проявлятися і в нинішньому році. При цьому потепління на території нашої країни відбувається більш високими темпами, ніж у цілому на планеті. А в останні роки тільки посилюється.

"Зима 2019-2020 років дійсно здивувала тривалістю аномального тепла. Це явище потрібно досліджувати", – каже Балабух.

Вона припускає, що причиною цього стала аномально висока температура Атлантичного океану і потужний циклон в районі північного полюса.

"Температура води в Атлантиці в 2019 році була високою і залишається аномально високою зараз. Океан вже прогрілося до глибини двох кілометрів!" – наголосила метеоролог.

Раніше ми розповідали про те, літо 2020 року запам'ятається українцям зливами, градами і різкими перепадами температур.

За словами Леоніда Горбаня, справжнє літо прийде в Україну не за календарем, а аж у серпні. Але спека почнеться вже в травні. Що стосується червня і липня, то в ці місяці Україну буде заливати.

Аналогічний прогноз озвучив і Назарій Данилюк. Він стверджує, що після спекотного і посушливого травня Україну накриють зливи, які будуть супроводжувати шквальні вітри.

Зливи нібито закінчаться в середині червня, а температура повітря підніметься до +24. Така погода протримається до кінця місяця, а в липні українцям треба готуватися до ураганів, дощів і перепадів температур.

Але з такими прогнозами не згоден інший синоптик Володимир Деркач. Він заспокоїв українців, що сильної спеки не варто очікувати влітку, а висока температура буде тільки пару днів у місяці. Але дощі, як розповідає експерт, будуть і в серпні.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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