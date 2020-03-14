Українські громадяни застрягли за кордоном без можливості повернутися додому до того, як Україна закриє кордони для іноземців

Про це стало відомо з численних повідомлень у мережі Фейсбук, передає Politeka. Так, користувач під іменем Нія Нікель написала, що застрягла в Лісабоні. За її словами, у неї був квиток в Україну на 17 березня, але в цей день всі рейси вже будуть скасовані. Нікель зазначила, що в консульство звернутися вона не змогла, так як вони в суботу і неділю не працюють.

«Дзвоню на гарячу лінію і що? Природно в консульстві ніхто не знає, що авіа перекриті і їм потрібно щось вирішувати... Кажуть: купуйте квитки і валіть, ми нічого не знаємо, ваші проблеми», - пише українка.

За її словами, в консульстві порадили купувати квитки і самостійно шукати можливість, щоб вибратися. Дівчина зазначила, що квитки дуже подорожчали, а деякі перевізники просто перестали продавати їх. Пізніше Нікель повідомила, що купити квитки їй все ж вдалося, але вони обійдуться на 400 доларів дорожче. Вона підкреслила, що багато українців, у яких немає зайвої тисячі доларів 14-15 березня вже не зможуть купити квитки і повернутися додому.

Відзначимо, що в коментарях у дівчини відписалось ще кілька людей, які потрапили в таку ж халепу.

«Оо підпишуся на оновлення, у друзів схожа історія», «У мене приліт з Копенгагена до Києва 16-го о 01:30 ночі. Майже на грані, сподіваюся вийде застрибнути в останній вагон)», «Мда, цікава головоломка) якщо що, на зв'язку, будемо об'єднувати зусилля і штурмувати кордон на їздових собаках», «Я теж застряг в Лісабоні з рейсом в 19:40. Квитки вчора ще подорожчали в тисячу разів. У Wizair не додзвонитися, але судячи по сайту та розкладом - вони ще не в курсі рішення наших держмужів», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що у зв'язку з пандемією коронавіруса Україна прийняла рішення закрити кордон для іноземців. Українці зможуть повернутися додому, але це буде нелегко, так як багато перевізників можуть відмінити рейси.

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