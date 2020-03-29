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Долар вирішив побити новий рекорд: що буде з курсом валют після вихідних, НБУ розкрив цифри

Курс валют в Україні 29 березня здивує всіх, долар і євро буквально застигне на місці перед новим подорожчанням

Згідно з прогнозом Національного банку України, за сто доларів у неділю, 29 березня, запросять 2813,81 гривню, за сто євро - 3086,33 гривні.

Проте вже 30 березня, в понеділок, ситуація зміниться: сто доларів будуть торгуватися за 2818,30 гривень (+4,49), а сто євро за 3090,27 грн (+3,94).

Це рекордний курс з початку 2020 року. Попередній рекорд був зафіксований 27 березня – 2813,81 грн за сто американських «вічнозелених».

Заборона на дітей, на вулицю тільки по документах: карантин в Україні посилюють до межі, повний список

У Сумах з 28 березня вирішили посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса

Так, в Сумах і Сумській області заборонено покидати місця проживання без необхідної на те причини. Серед останніх: похід на роботу і назад, в магазин, до лікаря, проведення ритуальних обрядів.

Більше того, на вулиці не можна ходити без маски або з'являтися групами більше двох осіб. Дітям до 14 років - обов'язково в супроводі дорослих, а молодим людям від 14 до 18 - заборонено виходити на вулицю після 20 годин.

Зеленський допустив фатальну помилку в боротьбі з коронавірусом: Пальчевський видав подробиці

Дії української влади, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, є далеко незадовільними

Український журналіст Андрій Пальчевський прокоментував дії влади, пов'язані з карантином. Експерт назвав основні помилки, через які була допущена епідемія COVID-19, назвавши оцінку роботи влади незадовільною.

За словами Пальчевського, фатальною помилкою стало хаотичне ввезення людей з-за кордону - з тих країн, де лютує коронавірус.

«Це фатальна помилка Володимира Зеленського... Розумієте, є закон, який з 2002 року забороняє перевозити людей із зони з карантином в зону з карантином. А у нас це сталося», - зазначив він.

Гірше, ніж в Китаї: число жертв коронавіруса б'є рекорди, МОЗ розкрив реальні цифри

Всього за добу кількість жертв коронавіруса Covid-19 в Італії різко зросло, встановивши новий страшний рекорд

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Італії, за добу (28 березня) було зафіксовано 5974 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому смертність досягла позначки - 889 осіб.

У цілому, число заражених в Італії досягло 92472 людини. Загиблих - 10 023. Видужало 12 384 хворих.

У той же час у Китаї, за добу не було зафіксовано жодного нового зараження.

Нагадаємо, чим закінчиться карантин для українців, астролог вразив прогнозом.

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку в Україні різко зміняться через коронавіруса.