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Верховна Рада дала добро на продаж землі

За ухвалення документа проголосували 259 нардепів.

За проголосували 259 парламентаріїв, проти - 24, утрималися - 3, не голосували - 29.

Так, фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів, "Європейська солідарність" - 23 голоси, "Голос" - 13, депутатська група "Довіра" - 12 і 5 голосів від позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" і депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону.

Згідно оновленої версії документа, з другого півріччя 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Відкриття ринку землі було одним з вимог продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Відзначимо, в перші два роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки.

З 2023 року обмеження складе до 10 тис. га в одні руки, як передбачено нинішнім проектом.

Також у перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Долар і євро рвонули в різні боки, курс валют знову здивує українців: подробиці

Курс валют в Україні 31 березня спровокує паніку на ринку, долар і євро розійдуться в різні боки.

Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, долар буде торгуватися за курсом 28,0615 за банкноту (-0,1215 грн). Днем раніше він торгувався за 28,183 гривні.

Курс євро буде відрізнятися. Сьогодні він буде продаватися за вартістю 30,9617 за купюру (+0,059 грн). У понеділок курс валют був у районі 30,9027 грн.

Антикризовий закон прийнято: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок

З'явилися деталі антикризового законопроекту № 3275, затвердженого Верховною Радою.

Автори законопроекту пропонують до 30 червня продовжити мораторій на проведення неподаткових перевірок. До 31 травня на території України буде діяти звільнення від штрафів і пені з ЄСВ, а також мораторій на перевірки за нього.

До 31 травня продовжать терміни подачі скарг за податками та ЄСВ. Орендарі, в свою чергу, звільняються від сплати орендної плати за умови, якщо з-за карантину вони не можуть користуватися нерухомістю.

Антикризовим законопроектом передбачається збільшення лімітів для Фопів.

Для безперебійних поставок необхідних медикаментів автори документа пропонують звільнити від ПДВ оборот профільних ліків і медзасобів, спрямованих на боротьбу з епідемією коронавіруса COVID-19.

Також карантин хочуть додати в перелік підстав для отримання допомоги по частковому безробіттю.

Крім цього, автори пропонують тимчасово звільнити від штрафів та пені взяті до 2017 року споживчі кредити, а також заборонити банківським установам підвищувати процентні ставки за всіма кредитними договорами.

Також у документі прописана процедура автоматичного продовження соціальних виплат на період карантину, щоб люди не наражали себе на небезпеку і не виходили з дому.

Нагадаємо, ООН виділяє екстрену допомогу Україні: "десятки мільйонів...".

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