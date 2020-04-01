Курс валют в Україні 1 квітня різко зміниться, таких цифр в обмінниках ви не бачили вже давно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

Вартість ста доларів була встановлена на рівні 2762,89 грн (-43,26). Днем раніше вони торгувалися за 2806,15 гривень.

Аналогічної картина буде з курсом євро: за сто банкнот доведеться віддати 3025,64 гривні (-70,53). Днем раніше валюта торгувалася по 3096,17 гривень.

Також у Національному банку розповіли, що днем раніше опівдні вартість долара перебувала на позначці 27,6286 за банкноту.

Курс долара в Україні може зрости до 31 гривні. Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

Згідно з прогнозом експерта падіння національної валюти може бути більше, ніж передбачено урядом.

"Судячи з показників, вже зараз на 2020 рік закладається падіння ВВП на 9-11%. Це дуже суттєво. Такий прогноз, в принципі, коректний. Проте, якщо уряд не зможе контролювати ситуацію, то падіння буде більш істотним", – каже експерт.

Разом з тим, за прогнозом економіста, найближчі два-три місяці курс в Україні особливо не зміниться. Проте пізніше очікується падіння, це відбудеться ближче до кінця року.

"Зараз курс очікується на рівні 29,5 гривень за долар замість колишніх 27 гривень за долар. Мова йде про середньорічному показнику. А це означає, що на кінець 2020 року уряд закладає курс на рівні приблизно 31 гривня за долар", – розповів економіст.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

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