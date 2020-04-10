Новини, які ви могли пропустити

Ослаблення карантину в Україні: у МОЗ зробили термінову заяву, «до цього закликає ВООЗ»

У Мінздоров'я попередили українців про те, що чекати ослаблення карантину найближчим часом не варто.

Представники Моз підкреслили, що дострокове ослаблення карантинних заходів в Україні поки не планується.

«Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки і безпеки рідних українці поки повинні залишатися вдома. До цього закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи», - розповіли в міністерстві.

Українцям також нагадали про те, що пік зараження коронавірусом в країні поки ще не настав. За розрахунками Моз очікувати піку зараження коштує 14-15 квітня.

Закриваються продуктові магазини, влада в Україні пішла на крайні заходи: "починаючи з суботи..."

Влада вирішила запровадити особливий режим із-за дуже стрімкого поширення вірусу.

Про це повідомляє Чернівецька обласна держадміністрація в Facebook.

"З 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, в Чернівецькій області буде діяти особливий режим, буковинців просять залишатися вдома", - йдеться в повідомленні.

Голова ОДА Сергій Осачук уточнив, що в області будуть закриті всі, навіть продуктові магазини, а також автозаправні станції. Заправлятися зможуть тільки "швидкі", поліцейські машини і автомобілі служб порятунку.

В ОДА повідомили також, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи в найближчі вихідні введуть для всіх західних областей України.

Гривня впала вниз під натиском долара, НБУ представив новий курс: до чого готуватися українцям

У п'ятницю, 10 квітня, українська валюта в обмінниках помітно подешевшає порівняно з попередніми банківськими днями.

Про це свідчать свіжі дані на сайті Національного банку України.

Так, курс гривні по відношенню до долара і євро впаде на 6 копійок.

Офіційні курси валют 10 квітня складуть:

– 100 доларів США – 2725,98 гривень (+0,0633 грн);

– 100 євро – 2963,82 гривень (+0,0620 грн).

Нагадаємо, у Раді визнали, що прорахувалися з курсом, чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, гривня втратить контроль, цифри в обмінниках здивують: чого чекати українцям.

Також Politeka писала, що курс валют різко зміниться, цифри в обмінниках здивують українців: до чого готуватися.