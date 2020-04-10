Російський співак Леонід Агутін висловився про політичну ситуацію в Україні і ставлення до неї Росії



За його словами, він любить українців, попри те що вони "придумали собі війну".

"Я люблю цю планету. Люблю людей, її що мешкають. Нічого не можу з собою вдіяти, таким народився. Я люблю українців, цих полум'яних революціонерів, які самі собі придумали війну, загнали себе в глухий кут і тепер готові кожного, хто не згоден з ними хоч в чомусь, вважати контрреволюціонером проклятим, з підлою громадянською позицією", - зазначив він.

Крім того, співак не залишив без уваги і росіян.

"Люблю своїх співвітчизників, які, збившись в стадо, нагадують кігтистого ведмедя після сплячки, того, що у "праведному гніві" махає лапами в різні боки, зачіпаючи свої власні життєво важливі органи",



Підсумовуючи, артист закликав усіх задуматися про те, що відбувається.

"Люди, ми не досконалі, що поробиш... Я прошу вас, живіть серцем, але думайте-то головою. Почніть слухати один одного, інакше погубите цей хиткий світ.", – написав Агутін.

Відзначимо, що російський співак потрапив у список українського сайту «Миротворець» за відвідування Криму.

Співакові ставиться «участь у пропагандистських заходах російських окупаційних властей на території анексованого Криму».

Нагадаємо, несподіваний дует: Шнурів і Агутін видали шанувальникам «якусь фігню».

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