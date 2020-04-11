У цьому році Лазарева субота випадає на 11 квітня

Згідно з Біблією, цей день описується, як дуже важливий. Лазарева субота стала як би "репетицією" Великодня, і ось чому. По дорозі до Єрусалиму, куди Ісус Христос йшов, щоб виконати своє призначення (витерпіти зраду й муки, а також прийняти смерть і воскреснути) він здійснив диво. Перш, ніж самому воскреснути, Ісус воскресив свого друга — праведного Лазаря.

Саме з вечора Лазаревої суботи слід святити вербу на Вербну неділю 2020.

Освячену вербу використовують у змовах на зміцнення здоров'я та залучення грошей. Так, при освяченні верб читається молитва:

"Освячуються верби оці, Благодаттю Всесвятаго Духу і окропленням води сія священния, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"

Крім молитв, у цей день в пошані різні замовляння. Зокрема, народна змова на щойно зірвані гілки верби на здоров'я і гроші – ними б'ють один одного, повторюючи: "Б'ємо, щоб ти був здоровим" або "Верба хлест, бий до сліз!". Вважається, що такий ритуал заодно додає і грошей у гаманець.

Інше замовляння на гроші читається над монеткою: "Перед Великоднем святим Мар'я ходила Святих про достаток просила, а Святий той багатство всім послав і нам пошле" – після чого монету зберігають в гаманці, поки не прийдуть великі грошові надходження.

Третій спосіб залучити гроші в своє життя – прочитати Отче Наш, тримаючи її в лівій руці, а правою після молитви тричі перехреститися і попросити Бога про матеріальне благополуччя (своїми словами).

Раніше ми повідомляли, існує ряд заборон у Лазареву суботу, а саме не можна:

займатися важкою роботою - пранням, прибиранням, шиттям;

лихословити;

влаштовувати гучні гуляння;

вживати алкоголь;

їсти м'ясо, яйця, молоко, рибу (так як триває Великий піст)

Нагадаємо, Великий піст 2020: історія, традиції, звичаї, чого не можна робити віруючим.

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