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Українським пенсіонерам зменшать виплати: хто постраждає вже в квітні

В Україні збираються проіндексувати пенсії та забезпечити додаткові виплати, однак це торкнеться не всіх.

Зазначені операції проведуть у квітні пенсіонерам віком від 80 років, та отримують менше 5000 гривень.

Крім того, стало відомо, що деяким людям пенсійного віку і зовсім збираються скоротити суму грошового забезпечення.

зокрема, індексацію можуть прибрати тим, хто неофіційно підробляє і приховує це від Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Курс валют злетить з котушок, гривні не залишать жодного шансу: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 16 квітня спровокує паніку в обмінниках, гривня прогнеться під тиском долара.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Сьогодні сто доларів обійдуться вам в 2722,19 гривень. Днем раніше їх вартість дорівнювала 2708,99 гривень (+13,2).

Зовсім інша ситуація, згідно з прогнозом Національного банку, що буде з курсом євро: купюра в сто євро обійдеться вам в 2963,51 грн, хоча добою раніше довелося віддати 2970,81 грн (-7,3).

«До 153 тисяч»: Зеленський ввів нові драконівські штрафи для українців, підписано закон

На тлі масштабної лісової пожежі, який підібрався впритул до Чорнобильської зони відчуження, влада вирішила посилити покарання за підпал трави в Україні.

15 квітня президент підписав указ, який передбачає появу більш суворих штрафів за такі порушення. Про це повідомили в Офісі президента.

За забруднення атмосферного повітря: 30 600 – 61 200 грн;

За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу навколо населених пунктів, вздовж залізниць: від 91 800 до 153 тис. грн;

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах: 1 530 – 15 300 грн;

За самовільне випалювання рослинності або її залишків: 3 060 – 21 420 грн.;

За самовільне випалювання рослинності або її залишків у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду: 6 120 – 30 600 грн.

Нагадаємо, чому карантин у церквах не працює і що буде на Великдень: "Зеленський боїться це робити".

Як повідомляла Politeka, рішення Зеленського позначиться на мільйонах українців: "військові будуть обмежувати...".

Також Politeka писала, що суворий Зеленський терміново заявив про скасування Великодня і знайшов українцям заміну.