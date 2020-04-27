У Києві затримали заступника глави КМДА за напад на поліцейського

У Києві затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

Затримання відбулося 26 квітня на вулиці Льва Толстого.

Правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, який їхав з вимкненими фарами. Правопорушницею виявилася депутат Київради та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

"Збоку від Костенка сидів ще один чинуш - Слончак Володимир Вікторович (він же заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), який вирішив трохи подуріти перед панночкою, а тому постійно казав: "та ви знаєте, хто ми", "і завтра ось вас тут і сліду не буде" і тд. Так, як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти з авто, почав приставати до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього з кулаками", - йдеться в повідомленні.

Заступника Кличко затримали, а поліцейському викликали швидку і госпіталізували з травмою.

Курс валют різко змінився, долар і євро стрибнули вгору: НБУ попередив українців

Курс валют в Україні 27 квітня покаже справжнє обличчя долара і євро, які скориставшись моментом, атакують гривню.

наприклад, долар сьогодні буде торгуватися за 27,1441 грн за банкноту, хоча днем раніше він був в районі 27,0137 грн (+0,1304).

А ось курс євро піде ще далі. За одну купюру доведеться віддати 29,3306 грн. Перед цим вона коштувала 29,1383 грн (+0,1923).

Пенсії та субсидії знову перерахують, українцям видали важливу деталь: "З першого травня буде..."

У травні в Україні проведуть індексацію пенсій, а також перерахують субсидії на неопалювальний сезон.

Так, згідно з постановою уряду, з 1 травня буде здійснено індексації пенсій із застосуванням коефіцієнта 1,11. Мінімальна надбавка до пенсії становитиме 100 грн, а мінімальний розмір пенсії для осіб, що відповідають вимогам щодо стажу, складе 2100 грн.

Крім того, у травні проведуть перерахунок розміру субсидій на неопалювальний сезон. Такий перерахунок буде здійснено автоматично, одержувачам субсидій не потрібно буде відвідувати з цією метою органи соцзахисту.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово урізують: хто постраждає і що робити, щоб не втратити гроші.

Як повідомляла Politeka, українцям знову перерахують зарплати, офіційну заяву: на скільки зросте мінімалка.

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