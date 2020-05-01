Вступили в силу важливі зміни

З 1 травня українці зможуть відвідувати продовольчі ринки

В країні, згідно з рішенням Кабміну, можуть відкритися 872 агропродовольчих ринку. Остаточне рішення з цього питання залишається за місцевою владою.

Ринки будуть працювати тільки при дотриманні ряду правил:

Повинна бути реєстрація агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів;

Відвідувачі і продавці повинні бути в масках;

Обов'язкова безконтактна перевірка температури;

Диспансери з антисептиками на всіх входах і в'їздах;

На території в 10 кв. м. торгової площі повинно знаходитись не більше одного відвідувача;

Продавці повинні бути на відстані не менше трьох метрів. Крім того, торгові місця повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями (з плівки або пластика);

Кожні 3 години потрібно проводити дезінфекцію контактних поверхонь, всіх приміщень, а також стаціонарних торгових місць в кінці кожного робочого дня;

Біля території ринку забороняється стихійна торгівля;

Постійне інформування відвідувачів про встановлені обмеження, які необхідно дотримуватися;

Також потрібно дотримуватися профілактичні заходи по поширенню вірусної інфекції, а порушення – оперативно усувати.

Крім того, заборонено приготування і споживання їжі на місці продажу.

Відзначимо, в містах України до питання відкриття ринків підійшли по-різному.

У Львові відкриються всі продуктові ринки. Органи місцевого самоврядування і поліція будуть контролювати дотримання всіх правил, але якщо вони будуть порушені, ринок одразу ж закриють.

Запоріжжя першими відкриються тільки 2 ринку "Центральний" і "Критий". Після перевірки інших з позитивним результатом, відкриються й інші ринки.

В Одеській області в місті Ізмаїл після перевірки на дотримання норм санітарної безпеки відкриється "Ізмаїльський ринок".

В Києві з 1 травня відновить роботу тільки "Столичний ринок".

В адміністрації Бессарабського ринку розповіли, що інші ринки столиці залишаться закритими, поки не буде прийнято рішення про відкриття органами місцевого самоврядування.

Зазначимо, у четвер, 30 квітня, радник міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко заявляв, що станом на 16:30 жоден з агропродовольчих ринків Києва не готовий забезпечити виконання вимог.

Ринки столиці будуть відкриватися поступово, з моменту, коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог".

Нагадаємо, 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків вже з 1 травня, до закінчення карантину. У свою чергу Міністерство охорони здоров'я визначило умови, яким повинні слідувати продовольчі ринки для роботи на карантині.

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