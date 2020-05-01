З 1 травня українці зможуть відвідувати продовольчі ринки
В країні, згідно з рішенням Кабміну, можуть відкритися 872 агропродовольчих ринку. Остаточне рішення з цього питання залишається за місцевою владою.
Ринки будуть працювати тільки при дотриманні ряду правил:
Повинна бути реєстрація агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів;
Відвідувачі і продавці повинні бути в масках;
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Обов'язкова безконтактна перевірка температури;
Диспансери з антисептиками на всіх входах і в'їздах;
На території в 10 кв. м. торгової площі повинно знаходитись не більше одного відвідувача;
Продавці повинні бути на відстані не менше трьох метрів. Крім того, торгові місця повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями (з плівки або пластика);
Кожні 3 години потрібно проводити дезінфекцію контактних поверхонь, всіх приміщень, а також стаціонарних торгових місць в кінці кожного робочого дня;
Біля території ринку забороняється стихійна торгівля;
Постійне інформування відвідувачів про встановлені обмеження, які необхідно дотримуватися;
Також потрібно дотримуватися профілактичні заходи по поширенню вірусної інфекції, а порушення – оперативно усувати.
Крім того, заборонено приготування і споживання їжі на місці продажу.
Відзначимо, в містах України до питання відкриття ринків підійшли по-різному.
У Львові відкриються всі продуктові ринки. Органи місцевого самоврядування і поліція будуть контролювати дотримання всіх правил, але якщо вони будуть порушені, ринок одразу ж закриють.
Запоріжжя першими відкриються тільки 2 ринку "Центральний" і "Критий". Після перевірки інших з позитивним результатом, відкриються й інші ринки.
В Одеській області в місті Ізмаїл після перевірки на дотримання норм санітарної безпеки відкриється "Ізмаїльський ринок".
В Києві з 1 травня відновить роботу тільки "Столичний ринок".
В адміністрації Бессарабського ринку розповіли, що інші ринки столиці залишаться закритими, поки не буде прийнято рішення про відкриття органами місцевого самоврядування.
Зазначимо, у четвер, 30 квітня, радник міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко заявляв, що станом на 16:30 жоден з агропродовольчих ринків Києва не готовий забезпечити виконання вимог.
Ринки столиці будуть відкриватися поступово, з моменту, коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог".
Нагадаємо, 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків вже з 1 травня, до закінчення карантину. У свою чергу Міністерство охорони здоров'я визначило умови, яким повинні слідувати продовольчі ринки для роботи на карантині.
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