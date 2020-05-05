За підсумками перегляду медреформи ще ряд медичних послуг стане безкоштовним для українців
Про це повідомляється в новій публікації на сторінці Моз у Фейсбук.
Так, з 1 червня Державна програма медичних гарантій надасть додаткове фінансування на пакети певних медичних послуг. Таке рішення було прийнято в рамках перегляду медичної реформи.
«Головним закупником медпослуг в державі залишиться Національна служба здоров'я України, але пакет послуг буде розширено», - повідомляється в публікації.
Таким чином, з 1 червня для українців стануть безкоштовними такі пакети медичних послуг:
Курс валют зміниться з дня на день, українцям пояснили: "Ті, хто купить долари зараз..."
Ціни в Україні зміняться після відміни карантину: "Набагато нижче, ніж зараз виявиться..."
Град, злива і шквали вдарять з новою силою, синоптики попередили про небезпеку: точний прогноз
Молодша сестра Кардашьян втерла ніс фігуристій родичці: "Новий стандарт!"
- первинна медична допомога
- чотири пакети для лікування COVID-19
- екстрена медична допомога
- гострий інфаркт міокарда
- гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах.
Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап медичної реформи в її нинішньому вигляді не може бути допущений в Україні. За його словами, була створена робоча група провідних лікарів, яка разом з керівництвом МОЗ проаналізували медичну реформу.
"Зокрема, через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні. Майже тисяча лікарень отримають набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби", - попередив глава держави.
Нагадаємо, скасування медреформи в Україні, екстрене звернення Зеленського: хто може залишитися без допомоги.
Як повідомляла Politeka, більше половини українців втратять доступ до медичної допомоги: "у всіх регіонах країни...".
Також Politeka писала, що влада України тріумфально «кинула» лікарів на зарплати, обіцянки не перешкода.