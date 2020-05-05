За підсумками перегляду медреформи ще ряд медичних послуг стане безкоштовним для українців

Про це повідомляється в новій публікації на сторінці Моз у Фейсбук.

Так, з 1 червня Державна програма медичних гарантій надасть додаткове фінансування на пакети певних медичних послуг. Таке рішення було прийнято в рамках перегляду медичної реформи.

«Головним закупником медпослуг в державі залишиться Національна служба здоров'я України, але пакет послуг буде розширено», - повідомляється в публікації.

Таким чином, з 1 червня для українців стануть безкоштовними такі пакети медичних послуг:

первинна медична допомога

чотири пакети для лікування COVID-19

екстрена медична допомога

гострий інфаркт міокарда

гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах.

Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап медичної реформи в її нинішньому вигляді не може бути допущений в Україні. За його словами, була створена робоча група провідних лікарів, яка разом з керівництвом МОЗ проаналізували медичну реформу.

"Зокрема, через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні. Майже тисяча лікарень отримають набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби", - попередив глава держави.

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