Після розвалу Російської Федерації з країни буде величезний потік місцевих жителів
Тим часом, в Україні зводять цілі містечка новобудов, в які незрозуміло хто буде заселятися.
Про це заявила письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю РБК-Україна.
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За словами Забужко, на сьогоднішній день набагато більше хвилюють конкретні загрози, які стирчать у всіх перед очима, але ніхто цього не бачить.
"Вже вимахали по всій Україні цілі новозбудовані міста - "під ключ"! Не встигаєш озирнутися, бац - де вчора був сквер, сьогодні виріс хмарочос! Варто, двома-трьома віконцями на цілий квартал світиться - "більше в селі ніхто не живе", – додала письменниця.
Вона запитала, кого всі ці квартири чекають, і хто в них буде заселятися, підкресливши, що ймовірність переселення росіян її не влаштовує.
"А кого, вибачте, чекають всі ці квартири? Хто в них заселятися? Може, хтось далекоглядний і інформований, ніж ми з вами, вже обмірковує якусь програму "великого переселення народів" в той час, коли в РФ почнеться "російський бунт, безглуздий і нещадний"? Якщо це російський капітал готується приймати в Україну лавину із сотень тисяч росіян, які, знищивши свою країну, готуються перебиратися в мою, то така перспектива мене зовсім не тішить", – резюмувала вона.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.