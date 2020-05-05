Письменниця вказала на важливий нюанс, який багато хто не помічає

Після розвалу Російської Федерації з країни буде величезний потік місцевих жителів

Тим часом, в Україні зводять цілі містечка новобудов, в які незрозуміло хто буде заселятися.

Про це заявила письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Забужко, на сьогоднішній день набагато більше хвилюють конкретні загрози, які стирчать у всіх перед очима, але ніхто цього не бачить.

"Вже вимахали по всій Україні цілі новозбудовані міста - "під ключ"! Не встигаєш озирнутися, бац - де вчора був сквер, сьогодні виріс хмарочос! Варто, двома-трьома віконцями на цілий квартал світиться - "більше в селі ніхто не живе", – додала письменниця.

Вона запитала, кого всі ці квартири чекають, і хто в них буде заселятися, підкресливши, що ймовірність переселення росіян її не влаштовує.





"А кого, вибачте, чекають всі ці квартири? Хто в них заселятися? Може, хтось далекоглядний і інформований, ніж ми з вами, вже обмірковує якусь програму "великого переселення народів" в той час, коли в РФ почнеться "російський бунт, безглуздий і нещадний"? Якщо це російський капітал готується приймати в Україну лавину із сотень тисяч росіян, які, знищивши свою країну, готуються перебиратися в мою, то така перспектива мене зовсім не тішить", – резюмувала вона.