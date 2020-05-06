Погода в Україні 6 травня зіпсує настрій всім, країну накриють сильні зливи та похолодання
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.
Так, дощі на західній Україні будуть супроводжуватися різким похолоданням: вдень від 9 до 13 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 4-7 з показником «плюс».
Українцям на півночі буде трохи тепліше: від 14 до 17 градусів. Вночі похолодає до 8-11 за Цельсієм.
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У центральних регіонах повітря прогріється до 12-17 тепла, хоча вночі 8-11 за Цельсієм.
А ось на півдні України, крім дощів, очікуються ще й грози. Це буде супроводжуватися денними 16-19 градусами тепла. Хоча вночі різко похолодає: від 9 до 12 за Цельсієм.
На сході України очікуються також дощі з грозами. Хоча це не завадить повітрю прогрітися до 17-21 за Цельсієм. Вночі похолодає до 9-12 тепла.
«6 травня в Карпатському регіоні значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с; вдень у східних, більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). 5-6 травня в більшості районів південних, східних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - стверджують синоптики.
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