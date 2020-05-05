Українці після ослаблення карантину зможуть відвідувати парки, сквери, перукарні та магазини, але тільки дотримуючись особливих правил

Про це йдеться на сайті МОЗ. Відомство розробило відповідний список обмежень, які продовжать діяти після ослаблення карантину.

У ньому вказується, що в перукарнях і салонах краси повинен обов'язково проводитися температурний скринінг працівників перед початком роботи. Клієнтів там будуть приймати за попереднім записом, а чекати черги доведеться зовні. Перукарі будуть зобов'язані працювати в масках.

У свою чергу, в парках і скверах адміністрація повинна буде розмістити вивіски з правилами їх відвідування. Також потрібно буде забезпечити функціонал туалетів на їх території і забезпечити в них наявність рідкого мила, антисептиків, а також проводити регулярне прибирання та дезінфекцію. У парках і скверах буде заборонено проводити масові заходи і запускати атракціони.

Відвідувачі зможуть користуватися зонами відпочинку дотримуючись індивідуальні заходи профілактики і перебуваючи групами не більше трьох осіб. Також буде дозволено виходити на індивідуальні пробіжки і заняття спортом при дотриманні соціальної дистанції і озвучених адміністрацією правил.

Відзначимо, що в цілому карантин в Україні було вирішено продовжити до 22 травня, однак частина обмежень буде знята вже 11 числа. Мова йде про відкриття парків, скверів, зон відпочинку, салонів краси, перукарень, а також літніх майданчиків кафе і ресторанів.

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