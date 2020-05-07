Актриса Руслана Писанка висловилася про українців, які їздять на заробітки в Росію

Вона впевнена, що можна обійтися і без цього.

"Я вважаю, що, якщо людина хоче заробити, він обов'язково запрацює. Не секрет, що багато жителів України заробляють і в Росії, і в Європі. А деяким вдається заробити і в Україні", — поділилася актриса.

Причиною такого рішення багатьох українців Писанка називає радянський менталітет.

"Поки люди не перестануть сподіватися на те, що їм хтось щось дасть, як було в радянський час, поки вони цю психологію не випалять розпеченим залізом, нічого не буде. Людина завжди шукає, де краще. Якщо хтось вважає, що потрібно їхати заробляти в Росію, і немає закону, який це забороняє, то чому не поїхати заробити там?!", - зазначила актриса.

Водночас Писанка відмовляється працювати в РФ.

«За останні два роки мені не раз пропонували поїхати на зйомки в Росію. Але я вирішила, що не так все погано, щоб їхати на заробітки в Росію", — зазначила Писанка.

Раніше російський гуморист Володимир Винокур заявив, що не поїде з гастролями в Україну.

Свою думку він аргументував тим, що країну потрібно спочатку змінити.

"Я категорично проти виступу в сьогоднішній Україні. Буде час тоді з задоволенням… Я Україну люблю, моє дитинство пройшло там. Але їм потрібно поміняти категорично все буквально, особливо всі ці вулиці Шухевича, Бандери… І ці факельні ходи… Я в таку Україну не поїду", зазначив він.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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