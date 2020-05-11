Стало відомо, в яких регіонах варто очікувати на погіршення погоди

Свежий прогноз у своєму Facebook озвучила відомий синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.

За її словами, зима хоче взяти реванш в Україні.

Вона попередила, що холодний атмосферний фронт принесе завтра, 12 травня, в Україну похолодання у вигляді мокрого дощу зі снігом.

Неприємний сюрприз у вигляді снігу варто чекати жителям Львівської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Чернівецької і Рівненської областей. А ось в Карпатах очікуються сильний сніг та хуртовини.

Поки західні регіони України засипатиме мокрим снігом, на Півночі, Центрі та в другій половині дня на Півдні - очікуються дощі, а місцями навіть грози.

Температура повітря 12 травня знизиться в західних областях України після сьогоднішніх +26+28 градусів до +13+17 градусів. В інших же регіонах буде тепло: +17+21 градусів, а на Сході і Півдні - від +22 до +25-ти.

Погіршення погоди Наталка Діденко прогнозує і в столиці. 12 травня очікуються дощі з грозами. Посилиться північно-західний вітер, а температура після сьогоднішнього рекорду знизиться до +19+20 градусів. У середу в Києві також буде холодно - +13+14 градусів. Незважаючи на зниження температури, опади підуть, і в столиці покажеться сонце. Вся найближчий тиждень в українській столиці буде "свіжої", а 14-го травня вірогідний дощ.

Раніше ми писали, що цього літа на українців чекає вже звична спека, але не обійдеться і без неприємних сюрпризів.

За словами кліматолога Надії Максименко, зазвичай після холодної зими буває спекотне літо і навпаки. Проте в цьому році такого чекати не варто, незважаючи на аномально теплу зиму. Вона пояснила, що це тепло могло компенсувати минуле літо, яке було досить прохолодним.

У свою чергу, майбутнє літо обіцяє бути традиційно спекотним, без незвичних холодів.

Нагадаємо, погода остаточно з'їхала з глузду, дощі вдарять тільки по одній області.

Як повідомляла Politeka, погода не втомлюється кошмарити українців, попередження синоптиків.

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