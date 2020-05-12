Погода в Україні 12 травня здивує змінами, тепла весняна погода зміниться на похолодання і грозами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.
Так, на західній Україні будуть зливи і грози. Похолодання тут досягне 10-17 градусів. Хоча вночі очікується від 9 до 12 тепла.
Українцям на півночі країни варто очікувати денних 19-21 градуса за Цельсієм. Вночі буде від 11 до 15 тепла.
В центральних районах буде трохи тепліше: 19-23 градуси вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже від 12 до 14 градусів.
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А ось жителям південних регіонів України варто очікувати 20-24 тепла. Дощі і грози спровокують нічний похолодання, повітря буде в межах 10-14 тепла.
Зливи буде і на сході країни, проте в Донецької та Луганської областей все буде відрізнятися. У Луганську та області опадів не буде, хоча небо затягне хмарами. А ось у Донецькій області пройде невеликий дощ.
Як повідомлялося раніше, відомий народний синоптик Леонід Горбань розповів про погоду, яка чекає на українців в травні за його словами, прогнозуються ще чотири хвилі похолодання, а також можливі заморозки.
Як пояснив синоптик, ці погодні явища є традиційними для українських широт, однак травневих заморозків на ґрунті слід очікувати жителям північних і східних областей.
Нагадаємо, погода остаточно з'їхала з глузду, дощі вдарять тільки по одній області.
Як повідомляла Politeka, погода не втомлюється кошмарити українців, попередження синоптиків.
Також Politeka писала, що погода готує новий розворот, українців попередили про небезпеку.