Погода в Україні 12 травня здивує змінами, тепла весняна погода зміниться на похолодання і грозами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, на західній Україні будуть зливи і грози. Похолодання тут досягне 10-17 градусів. Хоча вночі очікується від 9 до 12 тепла.

Українцям на півночі країни варто очікувати денних 19-21 градуса за Цельсієм. Вночі буде від 11 до 15 тепла.

В центральних районах буде трохи тепліше: 19-23 градуси вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже від 12 до 14 градусів.

А ось жителям південних регіонів України варто очікувати 20-24 тепла. Дощі і грози спровокують нічний похолодання, повітря буде в межах 10-14 тепла.

Зливи буде і на сході країни, проте в Донецької та Луганської областей все буде відрізнятися. У Луганську та області опадів не буде, хоча небо затягне хмарами. А ось у Донецькій області пройде невеликий дощ.

Як повідомлялося раніше, відомий народний синоптик Леонід Горбань розповів про погоду, яка чекає на українців в травні за його словами, прогнозуються ще чотири хвилі похолодання, а також можливі заморозки.

Як пояснив синоптик, ці погодні явища є традиційними для українських широт, однак травневих заморозків на ґрунті слід очікувати жителям північних і східних областей.

Нагадаємо, погода остаточно з'їхала з глузду, дощі вдарять тільки по одній області.

Як повідомляла Politeka, погода не втомлюється кошмарити українців, попередження синоптиків.

Також Politeka писала, що погода готує новий розворот, українців попередили про небезпеку.