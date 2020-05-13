Епідемія китайського вірусу серйозно вдарила по сфері житлово-комунальних послуг

Про це пише видання Сьогодні.

В даний момент експерти разом з комунальниками побоюються різкого зростання заборгованості по рахунках за послуги, спожиті в квітні.

За даними Держслужби статистики, за перші три місяці 2020 року борги зросли на 2,2 млрд грн порівняно з груднем 2019 року.

І експерти прогнозують подальше погіршення ситуації, оскільки через карантин українці не зможуть так швидко погашати борги по комуналці, як у минулому році.

"Чекаю в травні падіння оплати комунальних послуг, отриманих населенням за квітень, причому рівень падіння навіть складно прогнозувати. Мораторій на відключення послуг введений для підприємств комуненерго, але ніякої допомоги з боку держави на період карантину їм не обіцяно. Не здивуюся, якщо через кілька місяців почнуться перебої з постачанням холодної води і вивезенням сміття, ці послуги оплачуються найгірше.

Останнє здійснити нескладно, і як тільки карантин повністю скасують, компанії з утилізації побутових відходів цілком можуть влаштувати локаут тим ОСББ і керуючим компаніям (колишніх жеків), що їм заборгували", – запевняє аналітик Андрій Нікончук, натякнувши на те, що через припинення комунальних послуг Україна може опинитися на межі катастрофи.

З ним згоден експерт Олег Пендзин, який також спрогнозував колапс у сфері ЖКП через борги українців.

"...Літом не стануть рідкістю віялові відключення електроенергії, холодної та гарячої води, неприбрані під'їзди в будинках і переповнені сміттєві контейнери. І так буде до тих пір, поки не покращиться платіжна дисципліна", - додав він.

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