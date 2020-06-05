Потоп, торнадо і град – погода обрушила нові випробування на Україну

Стихія атакувала Закарпатську і Херсонську області 4 червня.

Так, у четвер ввечері в Мукачево випала місячна норма опадів, що призвело до підтоплень вулиць міста. Відео негоди жителі Закарпаття опублікували в мережі.

Про аномальному кількості опадів попереджав Мукачівська міська рада. Протягом декількох хвилин там випало 54 мм опадів.

З-за такого рівня води зливова каналізація виявилась перевантаженою. На вулицях міста виник потоп.

Комунальні підприємства працювали над ліквідацією проблеми.

Декількома днями раніше незвичайне погодне явище помітили у Херсонській області. Там пронісся смерч і випав град. Явище спостерігали жителі Скадовська і села Хорли.

Подію прокоментував метеоролог Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич у Facebook.

Спочатку він припустив, що бачить водяний смерч. Але, проаналізувавши відеозапису, прийшов до висновку, що це був смерч мезоциклонного походження, тобто торнадо. Метеоролог пояснив, що про це свідчить обертання материнської хмари і невеликий вторинний вихор, що "танцює" навколо основної воронки.

"Ще один смерч значних розмірів, ймовірно, водяний (waterspout), був помічений Дмитром Рижко в селі Хорли, Херсонська область 3 червня. На фото видно, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Гіркий Кут", - прокоментував фахівець.

Очевидець розповів, що після торнадо село почав заливати рясний дощ з градом, розміром з горошину.

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