В Україні масово валяться мости, навіть після того, як президент Володимир Зеленський анонсував програму "Велике будівництво"

Чергове НП сталася в понеділок, 8 червня, на Тернопільщині.

Наголошується, що переправа була старою і її використовували переважно тільки пішоходи.

"Водій 1994 р., керуючи транспортним засобом "ЗІЛ-130" не врахував дорожню обстановку і вирішив проїхати через гідроспоруда розміщене між селом Вертелка і селом Городище, в результаті таких дій стався обвал цієї споруди. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав, поліцейські склали відносно нього протокол за ст 124 Купап", - повідомили в поліції.

ЗІЛ діставали краном під наглядом рятувальників, оскільки він був обладнаний газовими балонами і стався витік пального. Водій не постраждав.

ПП дуже засмутило місцевих жителів, адже тепер шлях до сусіднього села, тепер виріс на 20 кілометрів.

Зазначимо, днем раніше міст обвалився під фурою на Миколаївщині. Кадри з'явилися в мережі.

На фото видно, що фура з причепом, передвигавшаяся по невисокому мосту, після обвалення конструкції частково з'їхала у річку.

В кінці травня міст звалився на Дніпропетровщині. НП сталася в селі Олексіївка Дніпропетровської області, коли мосту проїздила фура - автомобіль завис над річкою.

Руйнування секції моста через річку Чортомлик сталося на ділянці 206 км автомобільної дороги Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя біля села Олексіївка Нікопольського району.

Відмітив, це НП сталося якраз під час прес-конференції Володимира Зеленського за підсумками першого року його президентства.

Дізнавшись під час прес-конференції про подію, він запевнив, що "Укравтодор" відремонтує всі і що саме тому країні потрібна програма "Велике будівництво".

Велике будівництво – це спільна програма президента України та Кабміну, яка передбачає інфраструктурну модернізацію України.

Так, в країні планується виконати масштабне будівництво і капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів і доріг. До кінця року мають збудувати мінімум 100 садів, 100 шкіл, 100 стадіонів, 200 нових приймальних відділень лікарень і мінімум 4 тис. км доріг по всій Україні.

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