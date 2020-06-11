Юна українка майже змогла впоратися з раком

Як передає Politeka.net, зворушливу історію розповіли в Facebook-спільноті Таблеточки.

"Вона готувалася до ЗНО між блоками хіміотерапії. І так само між блоками хотіла їхати здавати. Але не склалося", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що Настя Мироненко з Запоріжжя, як тільки пішла в 11 клас вже точно знала, куди далі надійде. Вона мріяла домагатися для людей правди, тому збиралася вчитися на адвоката.

Але вже в жовтні її плани порушила хвороба.



"Спочатку рак лімфовузлів закрив у лікарні. Настя перейшла на дистанційне освіту і в палаті закінчила школу. Отримавши атестат, почала готуватися до ЗНО, а влітку минулого року замість атестації довелося їхати в Київ - у Насті трапився рецидив, лікувати рак стало ще важче", - сказано в повідомленні.

У підсумку дівчинці довелося перенести 15 блоків хіміотерапії. Кілька препаратів не підійшли дівчині, пухлина починає рости знову.



"Зараз залишається надія на останній з усіх можливих препаратів, який змушує імунну систему працювати і боротися з раковими клітинами. Він показує хороші результати, Настю навіть відпустили з відділення на квартиру", - зазначили автори.



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