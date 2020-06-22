Зірку «Квартал 95» Олену Кравець вирішили спробувати на роль політика

Ім'я актриси з'явилося в списку одного з соціологічних опитувань з приводу виборів мера Києва, передає Politeka.net.

Про це повідомив у Фейсбуці журналіст Валерій Калниш. За його словами, все було стандартно, проте одне прізвище у списку потенційних кандидатів на головне крісло столиці його здивувало.

«Актриса «Квартал 95». Її, а також Сергія Притулу ті, хто складав опитування, занесли навіть у можливий другий тур з Віталієм Кличком. Цієї честі, зі списку в 10-12 прізвищ, удостоїлися тільки вони (був ще хтось, але я забув)... Слухайте, «Слуги народу», заспокойтеся вже. Вистачить розглядати країну, як скетч-шоу, де ви повинні бути у кожному номері. Не псуйте хоча б Олені життя», – підкреслив він.

У коментарях навіть натяк на подібний розвиток подій викликав шквал обурення.

«Цікаво, хто там у них грамотний, потрібно терміново ще міністра освіти поміняти. Так, дивись, весь цирк побуває у владі і всім весело», «Боже, що робиться з країною? Який Тищенко, яка Кравець?», «Президент вирішив знущатися, вирішив якщо він президент, то чому неможливо іншим. Підкажіть, що у всьому потрібен досвід, а не куплена освіта», «Ну на Лєнку хоч приємно дивитися, міністром культури, не менше, правда, якщо тільки, як і всі інші, не скурвится», «Діти, схаменіться», «Жінко, пожалій себе, не лізь у політику», «Все, весь Квартал 95 буде в зборі», «Не вистачає Кошового. Терміновенько якесь міністерство під нього. Він що – лисий чи що, один залишився в кварталі», – пишуть користувачі.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко, який вирішив боротися за пост мера Києва, грандіозно зганьбився під час інтерв'ю. У парламентаря поцікавилися, скільки у Верховній Раді є народних депутатів. Однак настільки просте питання виявилося для нього непосильним – спершу він сказав цифру майже в два рази меншу, а потім зупинився на неправильній.

«Двісті. Почекайте, 405, по-моєму», - сказав він.

Нагадаємо, кого кияни бачать в кріслі мера.

Як повідомляла Politeka, скандальний Добкін вирішив йти в мери Києва і жорстко зганьбився.

Також Politeka писала, що команда Зеленського змовилася з Кличком.