Авіацію, флот і спецназ терміново підняли і направили на острів Зміїний

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Наголошується, що там проходили навчання, в рамках яких підрозділу Південного регіонального управління, регіонального управління, морської охорони Держприкордонслужби та Військово-морських Сил ЗСУ відпрацювали дії резервів відомств у разі збройної агресії умовного противника на територію України.

"Основні тактичні дії розгорнулися на острові Зміїний, куди також на посилення авіацією і флотом прибули спецназівці Південного регіонального управління. Дати збройну відсіч противнику одночасно вийшли корабельні бойові групи і військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС України, які десантувалися на острів", - відзначили в прес-службі.

Крім питань злагодженості і взаємодії підрозділів обох відомств, військовослужбовці відпрацювали і практичні вправи з бойовою стрільбою.

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