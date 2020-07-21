Карантин, який ввели по всьому світу для боротьби з пандемией, сам по собі не зможе повністю зупинити поширення вірусу

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус на брифінгу 20 липня, повідомляє офіційний сайт організації.

За словами гендиректора ВООЗ, карантинні заходи допомагають тільки уповільнити передачу інфекції, а одним з головних методів боротьби з поширенням вірусу є відстеження, виявлення та ізоляція контактів.

"Жодна країна не може отримати контроль над епідемією, якщо вона не знає, де знаходиться вірус", - сказав Гебреисус.

Також глава ВООЗ підкреслив важливість мобільних додатків, які допомагають відстежувати потенційних заражених. При цьому він визнав, що поки ніщо не замінить навчених працівників, які ведуть пошуки заражених і контактних осіб "від дверей до дверей".

"Відстеження контактів необхідно для кожної країни, в будь-якій ситуації. Це може запобігти перетворенню окремих випадків в кластери, а кластери - у подальше поширення в суспільстві", - підсумував глава ВООЗ.

Додамо також, у ВООЗ очікують, що старт масової вакцинації людей від китайського вірусу може початися в середині 2021 року. Але побоювання викликає те, що антитіла до китайського вірусу можуть зникати через деякий час.

У світі станом на ранок 21 липня зафіксовано 14 855 107 випадків інфікування китайським вірусом при 613 248 летальні наслідки і 8 907 167 випадках одужання.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що карантин після 31 липня планують продовжити мінімум на місяць.

Раніше Степанов розповів про наміри продовжити обмеження відразу на 60 днів, однак Зеленський припинив будь-які спроби, пояснивши це тим, що "всі вже втомилися" і слід діяти по ситуації, яка поки не вимагає продовження на більш тривалий термін.

В Україні 20 червня вірус підтвердили у 735 осіб, таким чином кількість хворих збільшилася до 36 560.

Лідером за кількістю нових випадків залишається Львівська область (101), далі слід Рівненська (96) і Закарпатська (80) області.

У Києві за останню добу діагноз підтвердили у 73 осіб.

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