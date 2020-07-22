Історія з захопленням заручників у Луцьку і її розв'язка більше схожі на цирк, ніж на серйозну спецоперацію

Як повідомляє Politeka.net, у новому випуску програми «Недобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв пояснив, чому вся історія з НП, яка сталася у Луцьку 21 липня, виглядає дивною.

Він звернув увагу на те, що злочинець Максим Кривош, який взяв пасажирів автобуса в заручники, не схожий на ідейного терориста, адже у нього відсутня чітка ідеологія.

«Ось типу терорист у Луцьку. Сценарій той же, що і з захопленням мосту метро в Києві. Знову в головній ролі фігурує придурок, якого нікому не шкода. Абсолютно проспиртований міський божевільний з двома судимостями… Саме фанатизм штовхає людей на дикі злочини. А яка за легендою ідея у цього луцького недоумка? По-перше, подивитися фільм «Земляни»…Ну і друга умова цього придурка – щоб перші особи країни записали тупі звернення. Ну типу вони – терористи в законі…Ідейна основа всієї цієї бадяги – повне де**мо», - зазначив ведучий.

Окремо Лесєв звернув увагу на те, як влада і силовики повели себе в спробі вирішити ситуацію. При цьому його здивувало, що у спецоперації не були задіяні ні спецназ СБУ, ні спеціально навчені армійські частини, ні снайпери. Однак і це не все, що викликає питання до операції.

«В погорілому театрі обов'язково повинен бути вихід циганочки на біс. І ось вже сам Зеленський особисто розмовляє з терористом по телефону. А потім ще й публікує рецензію на фільм «Земляни»», - нагадав Лесєв.

Він також звернув увагу на сам момент, коли силовики знешкодили терориста.

«Спочатку терорист здався і його повели. І подивіться, як його типу захоплюють. А потім з автобуса виходять люди. І тільки через хвилину з гуркотом під'їхала БТР, звільняти порожній автобус. Могли б ще й парашутиста скинути», - пожартував Лесєв.

Нагадаємо, 21 липня озброєний злочинець взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса у Луцьку. Він тримав їх під прицілом цілий день, вимагаючи від українських політиків і підприємців виконання своїх вимог, однак пізно ввечері здався після особистої розмови з президентом.

Нагадаємо, Зеленський розлютився через "клоунаду" із звільненням заручників в Луцьку.

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