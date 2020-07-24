Багатодітна сім'я Чернівецької області змушена буквально виживати

Як передає Politeka.net, шокуючу історію розповіла засновниця благодійної організації Марта Левченко на своїй сторінці в Facebook.

В сім'ї всього сім дітей і незабаром у неї з'явиться восьмий. За словами волонтера, жінка після інсульту ледве розмовляє і ходить.

За словами сусідів, чоловік регулярно б'є вагітну дружину, а щоб прогодувати хлопців, їй доводилося з-під снігу вони вибивають гнилі яблука

"Діти завжди босі, голодні і працюють, як воли, і вони, як вогню бояться тата. Останній раз тато побив маму, тому що вони з'їли кілька злив з дерева, а тато помітив, що злив стало менше. Голова села змусив папу купити дітям ліжка, тому що ті спали на землі. Сусіди розповідають про захоплення дітей від тих ліжок! Хоча ліжком це було важко назвати, так і сплять вони по троє на одного", – поділилася волонтерка.

Також вона зазначила, що 7 забрати дітей в дитбудинок – не вихід.

"Просто їм дуже важко. Просто тато, знає, що до них немає нікому діла, ніхто не контролює, і все що він робить – допустимо", – вважає Левченко.

Раніше ми писали про те, що в Рівному 12-річна дівчинка народила дитину. Її доставили в перинатальний центр з переймами, але тиждень вагітності вона не знала. Дівчинку супроводжувала 27-річна мати.

Вона повідомила, що донька майже не розуміє ні української, ні російської, бо є циганкой. Саме тому інструкції лікарів жінка перекладала дівчинку сама. Пологи тривали десять годин.

Післяпологових ускладнень юна породілля не має, відчуває себе добре.

Нагадаємо, багатодітна сім'я стала жертвою лобового зіткнення під Києвом.

Як повідомляла Politeka, українка народила 16 дітей: як виглядає мати-героїня.

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