Співробітники ДБР передали до суду справу проти двох військовослужбовців, яких підозрюють у привласненні виплат для учасників бойових дій в зоні ООС

Прес-служба відомства на офіційному сайті повідомила про результати розслідування фактів шахрайства на сотні тисяч гривень, передає Politeka.net.

Слідчі територіального управління ДБР у Львові з'ясували, що двоє військових з військової частини у Львівській області за березень-серпень 2019 року отримали виплати в розмірі 272 тисячі гривень, хоча на той момент навіть не служили в ЗСУ і не перебували в зоні бойових дій на Донбасі. За даними слідства, в схему був залучений також командир батальйону, який допомагав ухилятися від несення служби в обмін на грошову винагороду - за весь час він отримав 100 тисяч гривень.

Наразі фігурантів справи підозрюють в ухиленні від військової служби, наданні неправомірної вигоди, а також шахрайстві заради заволодіння військовим майном. Такі правопорушення передбачені ч.1 ст. 369, ч. 3 ст. 409, ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, військовослужбовцям загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Прес-служба зазначила, що процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону, а оперативний супровід - ГУ військової контррозвідки СБУ.

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