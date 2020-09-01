Підприємство "Антонов" випустило перший серійний транспортний літак, в якому немає російських комплектуючих

Таку заяву зробив президент компанії Олександр Лось у коментарі "Укрінформу".

За його словами, 75% обладнання надали американські корпорації, ще третина - вітчизняна.

"Це перший літак, що складається без єдиної Російської деталі. Нас звинувачують в тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком військової російської агресії в 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення і пошук нових постачальників", - сказав Лось.

Новий серійний літак АН - 178 побудований згідно з контрактом, укладеним компанією Спецтехноекспорт і Міністерством внутрішніх справ Перу. Термін виконання контракту-2021 рік.

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Так, з 24 по 28 серпня в ОРДЛО з території Російської Федерації в'їхали 32 вантажівки. Половина машин пішли в Донецьк, в Луганськ і Горлівку вирушили шість таких авто, в Новоазовськ і Шевченко – по дві.

Нагадавши, у " ДНР " шахтарям заборгували понад 1 млрд і цинічно видали трохи їжі в Свято.

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