Продюсера не на жарт це розлютило

Український продюсер Олена Мозговая висловилася про протести зірок через заборону концертів

Зокрема, Мозгова розкритикувала учасників акції" Нас не чують " і зазначила, що більшість з них могли б самостійно поцікавитися у нинішньої влади про заборону концертів і музичних заходів.

Таку думку вона висловила в пості, який опублікувала на особистій сторінці в Facebook.

Крім того, вона порівняла протести з "шапіто", "маніпуляцією і трешем".

"А навіщо ці маніпуляції і треш? Шапіто у всьому! Громадяни артисти, так ви ж за нього (Зеленського - прим. ред) агітували і голосували! Ви співали на його "святах"! Навіщо ці обурення через "індустрію", яка вмирає? Просто задайте питання в лоб або в очі, або ще якось! Бл*, вони мітинги будують біля Кабміну! Нах * ра?"- висловилася продюсер на своїй сторінці в мережі.

Нагадаємо, що співачка Ольга Полякова, організувала 3 вересня акцію протесту "Нас не чують" під Кабінетом Міністрів, буквально влаштувавша штурм. За словами співачки-багатотисячна музична індустрія несе величезні збитки, сотні тисяч людей залишилися без роботи.



Саме через це українські зірки і діячі музичної індустрії прийшли під будівлю Кабміну. Артисти виступили проти вибіркових карантинних обмежень і дискримінації організаторів концертів.

Нагадаємо, Мозгова висловилася про ненавистників вишиванок в Україні.

Як повідомляла Politeka, дружина фіналіста Нацвідбору на Євробачення Олена Мозгова приголомшила гучним звинуваченням.

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