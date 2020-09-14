Легендарний захисник київського "Динамо" Владислав Ващук зробив несподівану заяву про Україну

Зокрема він прокоментував політичну ситуацію в Україні та Білорусі. На думку екс-футболіста, масовими протестами в країні-сусідці керують з Європи.

Таку думку він озвучив в ефірі Youtube-каналу " Ехо Києва" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Насправді в Україні вже Європа. Європа керує Україною. Хотіли Європу-ось Європа. Ми тепер непідвладні. Все за нас вирішують. Європа хоче розібрати Білорусь. Сценарії з Україною схожі", - заявив він.

Ващук вважає, що Україна постійно від когось залежна тому, що обрала цей шлях спочатку.

"Колись віддалися одним, потім-іншим. Ми весь час комусь заважаємо. Ми як той місток від великого до меншого, від меншого до більшого. Багато хто не хоче, щоб ми стали успішною країною"–- підсумував Ващук.

Також раніше повідомлялося, що колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Владислав Ващук висловився про патріотизм в Україні.



За словами колишнього футболіста, в суспільстві заведено ділити українців на "правильних і неправильних". Більш того, він упевнений, що патріотизм в людині проявляється не так, як заведено вважати в Україні.



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