Легендарний захисник київського "Динамо" Владислав Ващук зробив несподівану заяву про Україну
Зокрема він прокоментував політичну ситуацію в Україні та Білорусі. На думку екс-футболіста, масовими протестами в країні-сусідці керують з Європи.
Таку думку він озвучив в ефірі Youtube-каналу " Ехо Києва" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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"Насправді в Україні вже Європа. Європа керує Україною. Хотіли Європу-ось Європа. Ми тепер непідвладні. Все за нас вирішують. Європа хоче розібрати Білорусь. Сценарії з Україною схожі", - заявив він.
Ващук вважає, що Україна постійно від когось залежна тому, що обрала цей шлях спочатку.
"Колись віддалися одним, потім-іншим. Ми весь час комусь заважаємо. Ми як той місток від великого до меншого, від меншого до більшого. Багато хто не хоче, щоб ми стали успішною країною"–- підсумував Ващук.
Також раніше повідомлялося, що колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Владислав Ващук висловився про патріотизм в Україні.
За словами колишнього футболіста, в суспільстві заведено ділити українців на "правильних і неправильних". Більш того, він упевнений, що патріотизм в людині проявляється не так, як заведено вважати в Україні.
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