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У більшості українських шкіл діти розмовляють російською та українською мовами

Про це повідомила кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мовлення та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Оксана Данилевська.

За її словами, в українських школах склалася "парадоксальна ситуація".

"Українською мовою кращої або гіршої якості користуються на умовах, нею викладають, але мовою спілкування на перервах, позашкільних заходів, мовою спілкування вчителів з батьками, дітей між собою є російська мова", - цитує Данилевську видання "Укрінформ".

За її словами, в ситуації, що склалася, потрібно встановити загальноприйняте правило:

"Якщо це школа з українською мовою навчання, то, безумовно, вчителі повинні користуватися цією мовою, не демонструючи подвійні стандарти, коли вони в класній кімнаті користуються українською, а тільки лунає дзвінок, виходять в коридор - і перемикаються на російську", - впевнена науковий співробітник.

Данилевська підкреслила, що даний приклад буде набагато дієвіше і переконливіше в реальному житті для засвоєння певної мовної поведінки.

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"Як філолог я хочу сказати, що, безумовно, "українська російська" або» російська українська «вже відрізняється від "російської російської", - зазначив нардеп.

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