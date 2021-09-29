Субсидії цього року нарахують приблизно трьом мільйонам українцям

Наближається новий опалювальний сезон, тому питання субсидій стає все актуальнішим. На цей час відомо, що соцдопомогу призначено 2,5 мільйона домогосподарств, проте щомісяця це число буде збільшуватися, тому в підсумку субсидії отримають близько трьох мільйонів сімей. Про це пише Politeka.net з посиланням на заяву міністра соцполітики Марини Лазебної.

За інформацією політика, середня компенсація на оплату ЖКГ в опалювальний сезон 2021−2022 складе приблизно 2000 гривень.

Крім того, Лазебна уточнила, що якщо підвищаться тарифи, то пройде автоматичний перерахунок і розмір допомоги зміниться.

Зазначимо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов 29 вересня повідомив на каналі "Україна 24", що тарифи на газ і гарячу воду для населення цього року зростати не будуть. За словами політика, ціни залишаться такими ж, як у попередньому сезоні. Для цього держава планує підтримувати органи місцевого самоврядування та підприємства ТКЕ.

Також Чернишов зазначив, що до запуску тепла готові вже понад 90% підприємств і мереж. Опалення планується включати вже 15 жовтня.

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