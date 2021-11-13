Грудень подарує українцям не тільки передноворічну суєту, але додатковий вихідний день завдяки святкуванню католицького Різдва.
Всього в першому місяці зими 31 день, з них попрацювати доведеться 22 два і 9 днів будуть відведені на відпочинок.
Вихідними в грудні 2021 будуть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.
У грудні розпочнеться цикл новорічних свят. 25 грудня католики в Україні та по всьому світу відзначають Різдво Христове. Цей день припадає на неділю, тому його святкування перенесуть на 26 грудня, понеділок.
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Цікаво, що робочі дні напередодні державних свят будуть скорочені на одну годину. Українцям доведеться менше попрацювати 24 і 31 Грудня.
Всі свята грудня виглядають наступним чином:
* 1 грудня – День працівників прокуратури, Всесвітній день боротьби проти СНІДУ.
* 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
* 3 грудня-Міжнародний день інвалідів.
* 4 грудня - День обіймів.
* 5 грудня-День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку.
* 6 грудня-День Збройних Сил України.
* 7 грудня-Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування.
* 9 грудня-Міжнародний день боротьби проти корупції.
* 10 грудня – День прав людини.
* 11 грудня – Міжнародний день гір.
* 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.
* 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
* 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
* 15 грудня – День працівника суду.
* 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби.
* 18 грудня – Міжнародний день мігрантів.
· 19 грудня - День Святого Миколая, День адвокатури, День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй.
* 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
* 22 грудня – День дипломатичної служби України, День енергетика.
* 24 грудня-День працівників архівних установ.
* 25 грудня – католицьке Різдво 2021 в Україні.
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