Грудень подарує українцям не тільки передноворічну суєту, але додатковий вихідний день завдяки святкуванню католицького Різдва.

Всього в першому місяці зими 31 день, з них попрацювати доведеться 22 два і 9 днів будуть відведені на відпочинок.

Вихідними в грудні 2021 будуть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.

У грудні розпочнеться цикл новорічних свят. 25 грудня католики в Україні та по всьому світу відзначають Різдво Христове. Цей день припадає на неділю, тому його святкування перенесуть на 26 грудня, понеділок.

Цікаво, що робочі дні напередодні державних свят будуть скорочені на одну годину. Українцям доведеться менше попрацювати 24 і 31 Грудня.

Всі свята грудня виглядають наступним чином:

* 1 грудня – День працівників прокуратури, Всесвітній день боротьби проти СНІДУ.

* 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

* 3 грудня-Міжнародний день інвалідів.

* 4 грудня - День обіймів.

* 5 грудня-День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку.

* 6 грудня-День Збройних Сил України.

* 7 грудня-Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування.

* 9 грудня-Міжнародний день боротьби проти корупції.

* 10 грудня – День прав людини.

* 11 грудня – Міжнародний день гір.

* 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.

* 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

* 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

* 15 грудня – День працівника суду.

* 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби.

* 18 грудня – Міжнародний день мігрантів.

· 19 грудня - День Святого Миколая, День адвокатури, День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй.

* 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

* 22 грудня – День дипломатичної служби України, День енергетика.

* 24 грудня-День працівників архівних установ.

* 25 грудня – католицьке Різдво 2021 в Україні.

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