За що ще доведеться розщедритися звичайним людям

Українці в 2022-му будуть за новими правилами платити податки - їх піднімуть через підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Як повідомляє офіційне видання ГФС "Вісник", нові розміри податків розраховані виходячи з показників з проекту Державного бюджету. Підвищать мінімальний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) та єдиний податок для фізосіб-підприємців ("ФОПів").

Підвищення мінімального розміру ЄСВ у 2022–му: з 1 січня-1430 грн (у листопаді 2021–го – 1320 грн) і з 1 жовтня – 1474 грн.

Мінімальний розмір єдиного соціального внеску становить 22% від мінімальної зарплати. У такому розмірі внесок платять ті українці, які отримують мінімум, а також "ФОПи".

Максимальний ЄСВ становить 15 розмірів мінімального. Його платять ті, хто в середньому отримує білу зарплату в розмірі понад 97500 грн. Підвищать максимальний розмір ЄСВ у 2022–му: з 1 січня – 21450 грн (у листопаді 2021–го – 19800 грн) і з 1 жовтня – 22110 грн.

Податки для "ФОПів", для "єдинників" другої групи: з 1 січня – 1430 грн (у листопаді 2021-го – 1200 грн) і з 01 жовтня 2022 – 1474 грн.

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