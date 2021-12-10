У Національному банку України змінили низку правил, які стосуються порядку ведення касових операцій у гривні – норми привели у відповідність до Закону України.

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі НБУ.

Зазначається, що НБУ допрацював правила, щоб вони відповідали чинному законодавству. Тепер обмеження на розрахунок готівкою, яке діє в Україні, не стосуватиметься використання готівкових коштів Фонду оперативно-розшукових дій. Як відомо, на даний момент діє обмеження на готівкові розрахунки в розмірі 50 тис. гривень. Зміни, в першу чергу, стосуються діяльності Держбюро розслідувань і НАБУ.

Крім цього, в НБУ дозволили використовувати е-паспорт при видачі готівкових коштів за видатковим касовим ордером і прописали вимоги для банків за наявністю в касах готівкових коштів і розмінних монет.

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