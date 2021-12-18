Мінімальна пенсія в Україні зросла, а разом з нею і середній розмір виплат - докладніше про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу.

У грудні зросла мінімальна пенсія, а разом з нею змінився і середній розмір. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на виступ глави Кабміну під час Години запитань.

За словами Дениса Шмигаля, у сфері соцполітики питання підвищення пенсій залишається важливим. Цього року уряд підвищував пенсійні виплати 10 різним категоріям.

Станом на грудень, мінімальна пенсія, у кого повний стаж стала 2600 грн, а середня пенсія збільшилася майже до 4000 грн.

Зазначимо, з 1 грудня збільшився прожитковий мінімум, через що підвищився і розмір індивідуальних доплат за понаднормовий стаж.

А через те, що мінімальна зарплата тепер становить від 6 до 6,5 тис.грн, мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів у віці від 65 років стала більше на 200 грн - з 2400 до 2600 грн.

У 2022 році "мінімалку" планують підвищувати ще два рази: в липні вона становитиме 2027 грн, а в грудні - 2093 грн.

Примітно, що розмір пенсії розраховується за формулою: середня зарплата по Україні за 3 роки помножена на співвідношення середньої зарплати до власної, на стаж в роках і на 1%.

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