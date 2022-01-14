Цьогоріч випускники шкіл мають можливість складати ЗНО не більше як із п'яти навчальних предметів за рахунок державного бюджету, повідомляють на YouTube-каналі ZNOUA.
"Можу гарантувати, що навіть 5 навчальних предметів дають величезну можливість для вступу та вибору будь-якої спеціальності", - запевняють абітурієнтів.
Цього цілком достатньо, щоб вступити в омріяний ВУЗ, однак цього року зробили нововведення і збільшили кількість предметів понад п'ять.
Важливо пам'ятати, що додаткові ЗНО (тобто із 6,7,8 і так далі предметів) можна складати вже за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Ціну поки не назвали.
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Нагадаємо, що випускники мають можливість спробувати свої сили на пробному ЗНО. Так, можна скласти тест лише з двох предметів на вибір.
Реєстрація на пробне ЗНО стартувала 5 січня, а завершиться 22 січня. Перший іспит, з української мови, української мови та літератури, відбудеться 19 березня, з інших предметів - 26 березня.
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