Усім випускникам шкіл в Україні, які планують вступати до вищих навчальних закладів, необхідно скласти ЗНО, завдання якого відрізняються від шкільних тестів.

Цьогоріч випускники шкіл мають можливість складати ЗНО не більше як із п'яти навчальних предметів за рахунок державного бюджету, повідомляють на YouTube-каналі ZNOUA.

"Можу гарантувати, що навіть 5 навчальних предметів дають величезну можливість для вступу та вибору будь-якої спеціальності", - запевняють абітурієнтів.

Цього цілком достатньо, щоб вступити в омріяний ВУЗ, однак цього року зробили нововведення і збільшили кількість предметів понад п'ять.

Важливо пам'ятати, що додаткові ЗНО (тобто із 6,7,8 і так далі предметів) можна складати вже за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Ціну поки не назвали.

Нагадаємо, що випускники мають можливість спробувати свої сили на пробному ЗНО. Так, можна скласти тест лише з двох предметів на вибір.

Реєстрація на пробне ЗНО стартувала 5 січня, а завершиться 22 січня. Перший іспит, з української мови, української мови та літератури, відбудеться 19 березня, з інших предметів - 26 березня.

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