Міністерство соцполітики підготувало проект постанови, в якій йдеться про підвищення пенсій і соцвиплат.

У Кабміні пообіцяли переглянути виплати пенсіонерам. За планом уряду індексація пенсійних виплат розпочнеться з 1 березня 2022 року. При цьому перегляд виплат не буде всеохоплюючим і залишиться категорія пенсіонерів, на яких індексація не поширюється.

У зв'язку з цим було запропоновано встановити фіксовану доплату до пенсії, повідомило Мінсоцполітики.

Так, пропонується встановити доплату особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць. Також хочуть підвищити мінімальну пенсійну виплату особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2200 до 2300 грн.

А для непрацюючих пенсіонерів з числа одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн - вони отримають до 2100 грн.

Також в Мінсоцполітики пропонують збільшити на 400 грн (з 1700 грн до 2100 грн) розмір державної допомоги для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині.

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