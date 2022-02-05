У Кабміні пообіцяли переглянути виплати пенсіонерам. За планом уряду індексація пенсійних виплат розпочнеться з 1 березня 2022 року. При цьому перегляд виплат не буде всеохоплюючим і залишиться категорія пенсіонерів, на яких індексація не поширюється.
У зв'язку з цим було запропоновано встановити фіксовану доплату до пенсії, повідомило Мінсоцполітики.
Так, пропонується встановити доплату особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць. Також хочуть підвищити мінімальну пенсійну виплату особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2200 до 2300 грн.
А для непрацюючих пенсіонерів з числа одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн - вони отримають до 2100 грн.
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Також в Мінсоцполітики пропонують збільшити на 400 грн (з 1700 грн до 2100 грн) розмір державної допомоги для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині.
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