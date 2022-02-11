В Україні з 10 лютого 2022 року набули чинності зміни, передбачені постановою Правління НБУ "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів та здійснення операцій з їх використанням".

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайт НБУ, Національний банк України допрацював і змінив порядок, за яким банки (еквайри) будуть здійснювати операції з електронними грошима. Йдеться про платіжні банківські картки громадян. Оновлений порядок допоможе захистити власників таких платіжних карт, а також більш ретельно контролювати роботу еквайрів.

Так, серед іншого НБУ зобов'язав банки інформувати власників карток про плановані платіжні операції або повідомляти, де таку інформацію можна подивитися. Зокрема, мова йде про операції, коли переказ коштів буде здійснюватися в кілька етапів. Адже якщо власник карти не буде знати про це, то є ризик, що його чекають незаплановані витрати.

Також регулятор посилив правила для еквайрів під час платіжних операцій у сфері виконання законодавства. Цю необхідно для того, щоб уникнути "відмивання" грошей, які були отримані незаконним шляхом. Адже такі "легалізовані" кошти внаслідок можуть бути спрямовані на злочинну діяльність, на зразок розповсюдження зброї або фінансування тероризму.

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