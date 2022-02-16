Після того, як в Україні стався серйозний збій в роботі інтернет-банкінгу, потужної DDoS-атаки також зазнав портал "Дія", з'явилися подробиці.

Про кібератаку повідомив у своєму Телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, вона сталася близько 20:00 15 лютого.

"Початковий вектор - Росія і Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася з Чехії та узбекистану. І знову була "відбита"", - розповів Федоров.

Він зазначив, що користувачі не встигли помітити негативних наслідків атаки. На тлі таких провокацій команда сервісу працює в мобілізованому режимі.

Варто відзначити, що напередодні хакерських атак зазнав ряд важливих українських сайтів. Зокрема, під ударом опинився сайт Міністерства оборони країни, а також Інтернет-сервіси "ПриватБанку" і "Ощадбанку".

Так, багато українців скаржилися на збої в роботі Програми "Приват24".

"Наші фахівці роблять все можливе для швидкого відновлення стабільної роботи", - відповіли на це в "ПриватБанку".

Також клієнти "Ощадбанку" скаржилися на проблеми з роботою банкоматів і неможливість розрахуватися картками. У банку принесли вибачення за незручності і підкреслили, що системи фінустанови продовжують працювати в штатному режимі, незважаючи на DDoS-атаку.

Нагадаємо, глобальний збій в "Приват24", клієнтів Приватбанку попередили.

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