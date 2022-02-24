В Україні спостерігаються величезні черги на автозаправки, пише Politeka.net. Зокрема, в Києві на АЗС шикуються десятки автомобілів. Наш кореспондент зняв чергу на заправку у Солом'янському районі.
На багатьох АЗС поки доступний безготівковий розрахунок. Деякі оператори забороняють заправлятися водіям заливатися до повних баків, а тільки на озвучену суму. Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що деякі недобросовісні водії заправлялися і їхали, не розплатившись.
Люди виходять з положення різними способами. Зокрема, на одній із заправок зі сміттєвих баків дістають пластикові пляшки, і наливають в них бензин.
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Зазначимо, що багато заправок повідомляють про достатню кількість пального і дефіциту незабаром не передбачається, але попит дуже виріс. Рітейлери заспокоїли, щоб люди не боялися відключення електрики, адже всі АЗС оснащені генераторами.
У АЗС рекомендують не користуватися картами лояльності, бо це навантаження на систему, а також зайва трата часу на обслуговування, що збільшує черги.
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