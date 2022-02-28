Україна і весь український народ перейшли в режим "Все для фронту – все для перемоги".

Як пише Politeka.net, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу. За його словами, український бізнес безкоштовно надає для української армії бензин, продукти, техніку.

«Мужність наших військових надихає кожного українця робити свій посильний внесок у перемогу. Люди готують їжу для бійців, плетуть маскувальні сітки, організовують блок-пости. Уряд теж продовжує працювати",-зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, на позачерговому засіданні Кабміну були прийняті наступні рішення:

під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова допомога в розмірі 30 тис. гривень щомісяця,

військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки та оборони отримуватимуть по 100 тис.грн щомісяця.

Крім цього, сім'ям загиблих військовослужбовців буде виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн.

Ці рішення, за словами Шмигаля, діють з 24 лютого.

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